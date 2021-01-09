إعادة فتح المعبر الحدودي بين قطر والسعودية

معبر أبو سمرة في الجانب القطري من الحدود مع السعودية، في 5 يناير 2021. (أ ف ب)

أعادت قطر والسعودية صباح السبت فتح المعبر البري الحدودي بينهما، حسبما أعلنت مصادر قطرية لوكالة «فرانس برس».

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر في يونيو 2017، على خلفية اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقارب مع إيران، كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

بينما حصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

ودفعت واشنطن بشكل متزايد لإنهاء ما تصفه قطر بأنه «حصار»، مشددة على ضرورة عزل غريمتها إيران في المنطقة.

وكان وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح أعلن في 4 من يناير الجاري، أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.

وقال مصدر قطري «نعم، الحدود مفتوحة»، بينما أكد مصدر آخر أن معبر أبو سمرة الذي يبعد نحو 120 كيلومترا عن العاصمة الدوحة، استأنف عمله قرابة الساعة 7 ت غ.

وأعلنت قطر عن إجراءات مشددة للسيطرة على فيروس «كورونا المستجد» للقادمين من الجانب السعودي، وستطلب من القادمين تقديم نتيجة فحص سلبي بالإضافة للخضوع إلى فحص إضافي عند الحدود والحجر لمدة أسبوع واحد في فندق تحدده الحكومة.

وأكد القطري زيد محمد المري «23 عاما» المولود لأم سعودية: «إنها فرحة كبيرة، لقد اشتريت هذه السيارة الجديدة -لاند كروزر- لكي أذهب وأحتفل مع أقربائي بالسعودية، وقمت بإجراء اختبار كورونا، وأنتظر هنا على أمل السماح لنا بالعبور في أي لحظة».