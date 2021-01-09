الاقتصاد الأميركي خسر 140 ألف وظيفة في ديسمبر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 12:19 مساء
لافتة كتب عليها «لا وظيفة لا إيجار» في واشنطن في 9 أغسطس 2020. (أ ف ب)

خسر الاقتصاد الأميركي 140 ألف وظيفة في ديسمبر للمرة الأولى منذ أبريل، بسبب الارتفاع في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» والقيود على النشاطات، وفق ما أعلنت الجمعة وزارة العمل، وهذا أسوأ بكثير مما توقعه المحللون بإيجاد 112 ألف وظيفة، وفي نوفمبر، جرى تأمين 336 ألف فرصة عمل، وفقا للأرقام المعدلة صعودا.

وبقي معدل البطالة مستقرا مقارنة نوفمبر عند 6.7% متوافقا مع التوقعات، وهذا دليل على تدهور الانخراط في سوق العمل، كذلك، فإن عدد العاطلين عن العمل لم يتغير وبقي عند 10.7 مليون شخص، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت وزارة العمل في بيان «في ديسمبر، تم تعويض خسارة الوظائف في قطاعي الترفيه والضيافة والتعليم الخاص جزئيا من خلال مكاسب في الخدمات المهنية والتجارية وتجارة التجزئة والبناء».

وتمثل نسبة الأشخاص الذين جرى تسريحهم بشكل دائم 38.9% من العاطلين من العمل فيما كانت نسبتهم 44% في نوفمبر سجل «انخفاض للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر»، وفق ما قال غريغوري داكو من مجموعة «أكسفورد إيكونوميكس» المتخصصة، وفي المجموع، بلغ عدد هؤلاء 3.4 مليون في ديسمبر مقابل 3.7 مليون في الشهر السابق.

وبلغ معدل البطالة ذروته عند 14.8% في أبريل، وفقا لمراجعة صدرت أيضا الجمعة. ومذاك، كان المعدل ينخفض شهريا لكنه ما زال ضعفي ما كان عليه قبل بدء انتشار الوباء في الولايات المتحدة عندما كان في فبراير 3.5%، وهو أدنى مستوى منذ 50 عاما.

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