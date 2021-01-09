صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2.8%

عامل يرش مطهرات في أحد شوارع القاهرة. (أرشيفية: صندوق النقد الدولي)

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% خلال السنة المالية الجارية، التي تنتهي في يونيو 2021.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا، إلا أنه منذ تفشي فيروس «كورونا» تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز، وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للتراجع، حسبما نقلت «رويترز» عن الصندوق.



وفي المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر، قال الصندوق إن «تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ إن قوة الاستهلاك أسهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار».

واعتبر الصندوق أن «السلطات المصرية أبدت مرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19».

وفي وقت سابق، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، أوما راماكريشنان، إن القاهرة اتخذت منهجا استباقيا بطلب الدعم من الصندوق على مرحلتين، وذلك للتعامل مع تداعيات جائجة فيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت راماكريشنان أن المرحلة الأولى كانت في مايو الماضي، حين طلبت الحكومة المصرية تمويلا بقيمة 2.8 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع، وذلك كي تتمكن من مواجهة الإنفاق الصحي والاجتماعي اللازم للفئات الأكثر عرضة للتأثر.