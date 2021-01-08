«التقاعد السعودية»: 83 مليار ريال مبالغ مصروفة خلال العام 2020

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، اليوم الجمعة، أن مجمل المبالغ المصروفة خلال العام 2020 للمعاشات التقاعدية بلغ أكثر من 83 مليار ريال لأكثر من 1.2 مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

وأضافت المؤسسة في تقرير عن منجزاتها للعام 2020، صدر اليوم الجمعة، أنها وبالرغم من ظروف الجائحة حافظت ممثلة بذراعها الاستثمارية «شركة الاستثمارات الرائدة»، على أدائها الاستثماري محققة 7.9%، معدل عائد سنوي، مرتكزة بذلك على سياسة استثمارية طويلة المدى تحافظ على التنوع وتحرص على التوزيع الاستراتيجي للأصول، وأنجزت المؤسسة أكثر من 275 ألف معاملة تقاعدية خلال العام الماضي.

كما أطلقت منصة «ميثاق» لخدمة الجهات الحكومية وتسهيل رفع بيانات الحسابات الإفرادية لمشتركيها، ومنصة «تقدير» لتقديم خدمات، ومزايا خاصة للمتقاعدين والمستفيدين.