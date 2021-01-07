«أمازون» تعلن استثمار ملياري دولار للمساعدة على السكن قرب مقارها في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 06:26 مساء
مقر «أمازون» الجديد في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية، 13 مايو 2020 (أ ف ب).

أعلنت مجموعة «أمازون» إنشاء صندوق بقيمة ملياري دولار للمساعدة في إنشاء أو حفظ مساكن ميسورة التكلفة في محيط عدد من مواقعها في الولايات المتحدة، خصوصا قرب العاصمة الفدرالية واشنطن.

وقال مؤسس «أمازون» ورئيسها جيف بيزوس في بيان صحفي إن هذا الصندوق سيفضي إلى «إنشاء أو الحفاظ على عشرين ألف مسكن ميسور التكلفة في المناطق المحيطة بمقارنا الثلاثة» في سياتل بولاية واشنطن وأرلينغتون بولاية فيرجينيا وناشفيل في تينيسي، بحسب «فرانس برس».

25 ألف فرصة عمل
وكانت المجموعة العملاقة في التجارة الإلكترونية أقامت مقرها الجديد في أرلينغتون بضواحي العاصمة واشنطن في يونيو 2019، ما أثار انتقادات طاولت أثر هذه الخطوة على أسعار العقارات. ومن شأن هذا المقر الجديد توفير 25 ألف فرصة عمل.

وسيقدم الصندوق المزود ملياري دولار مساعدات وقروضا سكنية لمؤسسات معنية بالمساعدة على السكن ووكالات عامة ومنظمات تقودها أقليات، وفق بيان «أمازون».

ومن شأن دفعة أولى بقيمة 567 مليون دولار المساعدة في استحداث 1300 مسكن قرب أرلينغتون، وما يصل إلى ألف مسكن قرب المقر التاريخي للمجموعة في سياتل بولاية واشنطن «شمال غرب». كما ستصب أموال في دعم السكن قرب مقر المجموعة في ناشفيل.

وتستهدف «أمازون» الأسر التي تكسب ما بين 30% و80% من معدل الرواتب، أي أقل من 79600 دولار سنويا لعائلة من أربعة أشخاص في منطقة العاصمة واشنطن، وأقل من 95250 دولارا في سياتل.

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