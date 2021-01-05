«أوبك+» تستأنف محادثاتها بشأن إنتاج النفط

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، (أرشيفية: الإنترنت)

يستأنف أعضاء منظمة البلدان المصدرة النفط وحلفاؤها «أوبك+» محادثاتهم اليوم الثلاثاء، حول تحديد كمية الخام المقرر طرحها في السوق العالمية الشهر المقبل، وذلك بعدما فشلوا في التوصل لاتفاق أمس الإثنين.

وسرعت المجموعة، المكونة من أعضاء «أوبك» الثلاثة عشر بقيادة السعودية، وحلفائهم العشرة بقيادة روسيا، وتيرة اجتماعاتها في ظل الأزمة الصحية والأضرار التي تلحقها بالاقتصاد العالمي، حسب وكالة «فرانس برس».

ويتعلق الأمر بتعديل المعروض من الخام وفقا للطلب المنخفض نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد، فيما لا يزال انحصاره أمرا غير مؤكد.

يذكر أن الجولة الأخيرة من الاجتماعات، بين 30 نوفمبر و3 ديسمبر، مهدت الطريق لإعادة مليوني برميل يوميا على نحو تدريجي إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استعداد الدول المشاركة لتعديل هذه المستويات تبعا لظروف السوق وتطورها.

وانعكست هذه الاستراتيجية بطرح 500 ألف برميل إضافية يوميا في يناير، على أن يعقد اجتماع في بداية كل شهر لـ«أوبك+»، من أجل تحديد حجم الإنتاج للشهر التالي.

وسجل سعرا الخام المرجعيين مستويات جيدة إلى عشية الاجتماعات الحالية، حتى أنهما لامسا أعلى مستوى لهما في عشرة أشهر أمس الاثنين، عند 53.33 دولار لبرميل خام برنت بحر الشمال و49.83 دولار لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، قبل أن يسجلا تراجعا بعد الظهر خلال التداول في الولايات المتحدة.