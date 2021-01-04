ارتفاع بورصة لندن 1.5 % في أول يوم تداول بعد تطبيق «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 02:54 مساء
متعامل مع بورصة لندن يرتدي كمامة. ( أ ف ب)

شهدت بورصة لندن ارتفاعا بأكثر من 1.5% اليوم الاثنين في بداية قوية للعام 2021 في أول يوم تداول منذ خروج بريطانيا رسميا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

وارتفع مؤشر«فوتسي 100» المرجعي بنسبة 1.54% وبلغ 6.560.33 نقطة عند الافتتاح بعدما خسر ليلة رأس السنة الجديدة 1.5% عند التداول به للمرة الأخيرة.

وفي منطقة اليورو، ارتفع مؤشر «داكس 30» في فرانكفورت اليوم الإثنين بنسبة 1.2% وكذلك فعل مؤشر «كاك 40» في باريس بزيادة بلغت 1.3%.

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير 2020 لكنها بقيت في مرحلة انتقالية حتى 31 ديسمبر؛ فيما كان الجانبان يتفاوضان على اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست تم إبرامه في 24 ديسمبر.

بريطانيا خارج الاتحاد الجمركي الأوروبي
وغادرت بريطانيا رسميا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة يوم 31 ديسمبر. وقال ريتشارد هانتر رئيس قسم الأسواق في «إنتراكتيف إنفستور»: «ما زالت الآثار الفعلية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي غير معروفة، لكن التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي يزيل بعض العبء الذي كان يطارد المؤشر لبعض الوقت».

كذلك، سجّلت البورصات الآسيوية بداية عام قوية مع تزايد التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية، رغم المخاوف المستمرة بشأن الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

ويأمل المستثمرون في أن يؤدي طرح لقاحات ضد الفيروس إلى الحد من الارتفاع في معدلات الإصابة.

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