توقعات بموجة إفلاس عام في ألمانيا حال تمديد الإغلاق الثاني لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 04:47 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (أ ف ب)

توقع مارسيل فراتسشر رئيس معهد «دي آي دابليو» الألماني للبحوث الاقتصادية عواقب وخيمة على الاقتصاد الألماني حال تم تمديد الإغلاق المرتبط بجائحة «كورونا».

وقال فراتسشر في تصريحات لجريدة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية الصادرة اليوم السبت: «كلما استغرق الأمر وقتا أطول، زاد عدد الشركات التي تصل إلى حدود إمكاناتها، وزاد عدد الشركات التي تعلن إفلاسها».

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وذكر فراتسشر أن الموجة الثانية من الإفلاس ستكون أصعب مما كان متوقعا، متابعًا: «السؤال الآن ليس ما إذا كانت هناك موجة من إفلاس الشركات، ولكن متى؟»، مشيرًا إلى أن هذا يهدد أيضا بزيادة البطالة.

ورغم ذلك أكد فراتسشر أنه من الأفضل تمديد الإغلاق في حال استمرار أعداد الإصابات في التزايد، وقال: «تخفيف القيود على الاقتصاد الآن قد يفيد البعض على المدى القصير، لكنه سيضر الجميع على المدى الطويل».

وأشار فراتسشر إلى أن سوق العمل مرت بالأزمة على نحو أقل جودة مما تظهره الإحصاءات، موضحا أن ما يقرب من 600 ألف موظف مشمولين في الضمان الاجتماعي فقدوا وظائفهم العام 2020.

وأضاف أن هناك أيضا نحو 850 ألف موظف من أصحاب المهن ذات الدخل المنخفض لم يظهروا في أي من إحصاءات البطالة وليس لديهم الحق في إعانات بطالة أو استحقاقات العمل بدوام جزئي، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من أصحاب المهن الحرة، الذين يبلغ إجمالي عددهم نحو مليوني ونصف المليون، تكبدوا خسائر فادحة.

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