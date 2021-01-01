عدد طالبي مساعدات البطالة في أميركا يواصل التراجع خلال أسبوع

أشخاص يقفون بالصف أمام مركز لتوزيع الطعام في بروكلين نيويورك. (أ ف ب)

واصل عدد طالبي مساعدات البطالة في الولايات المتحدة التراجع خلال أسبوع عيد الميلاد، الذي خيم عليه الغموض بشأن مستقبل الإعانات للعاطلين عن العمل، قبل أن يصادق الكونغرس في نهاية المطاف على تمديدها.

وتسجل 787 ألف شخص بين 20 و26 ديسمبر، للحصول على مساعدات بطالة، بعدما خسروا وظائفهم أو مدخولهم، وفق البيانات الصادرة، الخميس، عن وزارة العمل.

وسجل عدد طالبي مساعدات البطالة الجدد تراجعا كبيرا في الأسبوع السابق، بعد أسبوعين من الارتفاع، وطلب 706 آلاف شخص مساعدات بطالة حسب البيانات التي تمت مراجعتها مع الأخذ بزيادة في العدد، وفق «فرانس برس».

والتراجع المسجل الأسبوع الماضي جاء نتيجة أعياد رأس السنة، والغموض المحيط في ذلك الحين بمستقبل مساعدات البطالة، على ما أوضحت المحللة لدى «أوكسفورد إيكونوميكس» نانسي فاندن هاودن.

وقالت: «قد تسجل زيادة في الطلبات في الأسابيع المقبلة، بعدما تم تمديد برامج الطوارئ».

- 12 مليون أميركي يخسرون إعانات البطالة بسبب رفض ترامب توقيع خطة الإنعاش الاقتصادي

وبات ملايين العاطلين عن العمل «أكثر من 12 مليونا حسب بعض الدراسات» الذين قطعت عنهم مساعدات البطالة على مستوى الولايات، واستمروا بواسطة الإعانات التي أقرتها الحكومة الفدرالية في الربيع، محرومين من الموارد غداة عيد الميلاد، يوم انتهاء مدة هذه التدابير.

وتم أخيرا تمديد هذه الإعانات حتى مارس 2021 بعدما توصل الكونغرس إلى اتفاق بعد أشهر من المفاوضات العسيرة. وبعدما هدد الرئيس دونالد ترامب على مدى أسبوع بعرقلة الاتفاق، صادق في نهاية المطاف عليه مساء الأحد، ما أتاح صرف المبالغ.

كما تم توسيع مساعدات البطالة لتشمل العمال، الذين لا يحق لهم بها عادة، مثل السائقين ومسلمي البضائع المياومين، وزيادة المبلغ الأسبوعي بـ300 دولار لجميع المستفيدين من هذه المساعدات.

واستمر العدد الإجمالي للمستفيدين من إعانات البطالة في التراجع مسجلا 5.2 مليون شخص خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 ديسمبر، إذ تصدر وزارة العمل بياناتها بفارق أسبوع، بتراجع 103 آلاف شخص عن الأسبوع السابق.

غير أن نحو 20 مليون شخص دون وظيفة أو مدخول كانوا لا يزالون يتقاضون مساعدة على ارتباط بالبطالة خلال الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر، وفق آخر بيانات متوافرة صدرت، الخميس.