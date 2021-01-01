أسعار النفط تتراجع 20% في 2020

لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (فرانس برس)

خسرت أسعار النفط العالمية 20% من قيمتها خلال العام 2020، حيث أدت عمليات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد إلى تراجع النشاط الاقتصادي، ودفع أسواق النفط إلى الترنح.

في يوم التداول الأخير من العام 2020، ارتفع خام برنت 17 سنتا ليستقر عند 51.80 دولار للبرميل. وصعد غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا ليغلق عند 48.52 دولار للبرميل. ونزل برنت 21.5% على مدار العام، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط 20.5%، حسب وكالة «رويترز».

ووصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أبريل مع انهيار الطلب على الوقود بسبب الجائحة، وبعد حرب أسعار بين عملاقي النفط السعودية وروسيا. انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى قياسي منخفض - سلبي - 40.32 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت إلى 15.98 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 1999.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أمس، أنه من غير المتوقع أن تحقق أسعار النفط تقدما كبيرا في العام 2021.

ولا تزال توقعات الطلب على الوقود غامضة، إذ تراجعت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بنسبة 17& هذا العام، بينما انخفضت العقود الآجلة لزيت التدفئة الأميركي بنسبة 27%.

في حين، سجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أكبر مكاسبها السنوية منذ العام 2016 ، مدعومة بصادرات قياسية من الغاز المسال.