المملكة المتحدة خرجت من السوق الأوروبية الموحدة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (الإنترنت)



خرجت المملكة المتّحدة من السوق الأوروبّية الموحّدة الخميس الساعة 11 بالتوقيت المحلّي وتوقيت غرينتش، لتُكمل بذلك انفصالها التاريخي عن الاتّحاد الأوروبّي بعد 47 عامًا من العيش المشترك.

واعتبارًا من 1 يناير، تتوقّف البلاد عن تطبيق قواعد الاتّحاد الأوروبّي الذي خرجت منه رسميًا في 31 يناير الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة يشكل «لحظة رائعة»، مؤكدا أن بلاده ستكون «مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج». وقال جونسون في كلمته لمناسبة حلول السنة الجديدة: «إنها لحظة رائعة. لقد باتت حريتنا بين أيدينا ويعود إلينا أن نستفيد منها إلى أبعد حدود».