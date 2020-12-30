الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان إلى اتفاق «مبدئي» حول الاستثمارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 04:14 مساء

توصل الاتحاد الأوروبي والصين، الأربعاء، إلى اتفاق «مبدئي» واسع النطاق حول الاستثمارات، على ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأكدت دير لايين أن هذا «الاتفاق المبدئي» الذي يسبق التوقيع الرسمي في تاريخ لاحق، سيفتح الطريق لـ«إعادة التوازن في الفرص التجارية وفرص الأعمال»، فيما أكدت وكالة «الصين الجديدة» الرسمية للأنباء أن الطرفين «أنجزا المفاوضات حول اتفاق استثمار طبق الجدول المتفق عليه»، وفق «فرانس برس».

أعلنت بروكسل أنّ الاتفاق «المبدئي» للاستثمار المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والصين سيمنح الشركات الأوروبية وصولا غير مسبوق إلى السوق الصينية، وسط تعهد بكين «العمل للمصادقة» على المعاهدات الدولية الخاصة بالعمل القسري.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إنّ للاتفاق «أهمية اقتصادية كبرى»، مضيفا أن الصين التزمت بتوفير «مستوى غير مسبوق من الوصول إلى الأسواق لمستثمري الاتحاد». إضافة إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إن الصين التزمت «بالتنفيذ الفعال» لقواعد منظمة العمل الدولية التي سبق أن صادقت عليها، «والعمل من أجل التصديق على الاتفاقات الأساسية (للمنظمة)، بما في ذلك الخاصة بالعمل القسري».

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