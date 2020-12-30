أسعار النفط ترتفع مدفوعة بحزمة الإنعاش الاقتصادي الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 08:58 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الأربعاء مدفوعة بالحزمة الأميركية للإنعاش الاقتصادي، وتراجع مخزونات الولايات المتحدة من الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.4% إلى 51.28 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.6% إلى 48.29 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وصوت مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون على تلبية طلب الرئيس دونالد ترامب بزيادة مدفوعات المساعدات المباشرة للأميركيين الذين تضرروا من وباء فيروس «كورونا» إلى 2000 دولار.

وفي حين أعلن معهد البترول الأميركي انخفاضا في مخزونات الخام، التي هبطت 4.8 مليون برميل مقارنة بالأسبوع الماضي إلى نحو 492.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لسحب 2.6 مليون برميل.

لكن على المدى القصير من المرجح أن تؤدي المخاوف من عمليات الإغلاق بسبب فيروس «كورونا» إلى الحد من المكاسب.

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