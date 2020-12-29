السعودية: الحكومة منحت 4.5 مليار دولار للقروض الصناعية في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 11:53 صباحا
شعار صندوق التنمية الصناعية السعودي. (الإنترنت)

أعلن المسؤولون بـ«صندوق التنمية الصناعية» السعودي، أن إجمالي مبالغ القروض المعتمدة للعام الحالي تجاوزت 17 مليار ريال (4.56 مليار دولار)، حيث يعد هذا رقماً استثنائياً في تاريخ «الصندوق الصناعي».

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق الصناعي»، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، أن «هذه النتائج الاستثنائية التي تحققت خلال العام الحالي بفضل أداء القطاع الصناعي المتنامي، وتوفير مزيد من الدعم اللازم للقطاعات الواعدة، ستكون دعامة جديدة للاقتصاد الوطني»، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

ولفت المعجل إلى أن «هذا العام استثنائي في نتائجه شمل أيضاً الدعم الذي قدمه الصندوق ضمن منظومة من المبادرات الاستباقية لمنظومة التمكين الصناعي للقطاعين الصناعي والطبي لمواجهة التأثيرات الاقتصادية لجائحة فيروس (كورونا)، التي من خلالها قدم (الصندوق الصناعي) مبادرات مالية تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال».

وتعتمد قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية المدرجة في «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)»، على «الصندوق الصناعي».

ويؤدي «الصندوق الصناعي» دوراً محورياً في تمكين القطاع الصناعي بالسعودية على مدار أكثر من 45 عاماً، واضعاً خطط تطوير وإعداد الكوادر الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية توقعات القطاع الخاص التي تسهم في تنمية المنظومة الصناعية بالمملكة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تدعو للاستعداد منذ الآن إلى ما قد يكون «أسوأ» من «كورونا»
دولى
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
«الحكم المحلي» تبحث إعادة صياغة لائحة عمل مخاتير المحلات
ليبيا
بالفيديو: أشرف عبدالباقي ومروان موسى يجتمعان في «فلوريدا»
ثقافة وفن
زعفران كشمير ضحية التغير المناخي
علوم وتكنولوجيا
العالم يبدأ تناول لقاح «كورونا» وسط مخاوف من السلالات الجديدة.. والإغلاقات تعود ...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
الولايات المتحدة تكشف مصير منفذ تفجير ناشفيل
دولى
السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب «كورونا»
عربى
نادي «سانتوس» ينفي تحطيم ميسي رقم لاعبه الأسطوري بيليه
رياضة عالمية
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نباتات تساعد في الوقاية وتخفيف أعراض «كورونا»