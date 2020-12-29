السعودية: الحكومة منحت 4.5 مليار دولار للقروض الصناعية في 2020

شعار صندوق التنمية الصناعية السعودي. (الإنترنت)

أعلن المسؤولون بـ«صندوق التنمية الصناعية» السعودي، أن إجمالي مبالغ القروض المعتمدة للعام الحالي تجاوزت 17 مليار ريال (4.56 مليار دولار)، حيث يعد هذا رقماً استثنائياً في تاريخ «الصندوق الصناعي».

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق الصناعي»، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، أن «هذه النتائج الاستثنائية التي تحققت خلال العام الحالي بفضل أداء القطاع الصناعي المتنامي، وتوفير مزيد من الدعم اللازم للقطاعات الواعدة، ستكون دعامة جديدة للاقتصاد الوطني»، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

ولفت المعجل إلى أن «هذا العام استثنائي في نتائجه شمل أيضاً الدعم الذي قدمه الصندوق ضمن منظومة من المبادرات الاستباقية لمنظومة التمكين الصناعي للقطاعين الصناعي والطبي لمواجهة التأثيرات الاقتصادية لجائحة فيروس (كورونا)، التي من خلالها قدم (الصندوق الصناعي) مبادرات مالية تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال».

وتعتمد قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية المدرجة في «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)»، على «الصندوق الصناعي».

ويؤدي «الصندوق الصناعي» دوراً محورياً في تمكين القطاع الصناعي بالسعودية على مدار أكثر من 45 عاماً، واضعاً خطط تطوير وإعداد الكوادر الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية توقعات القطاع الخاص التي تسهم في تنمية المنظومة الصناعية بالمملكة.