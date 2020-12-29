واشنطن تعلن تسوية مع بنك سعودي «انتهك» عقوباتها على سورية والسودان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 09:15 صباحا
مقر وزارة الخزانة الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، تسوية مالية مع بنك سعودي، على خلفية انتهاكه عقوبات فرضتها واشنطن على سورية والسودان.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، توصل للتسوية مع البنك الأهلي التجاري، ومقره جدة في السعودية، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأشار البيان إلى أن البنك السعودي في إطار هذه التسوية وافق على تحويل مبلغ 653347 دولارا.

وأوضحت الوزارة أن هذا التحويل المالي «لتسوية مسؤوليته المدنية المحتملة عن 13 انتهاكا واضحا للوائح العقوبات»، المفروضة على السودان وسورية.

وأشار البيان إلى أن هذه «الانتهاكات الواضحة» تمت معالجتها خلال الفترة بين 7 نوفمبر 2011 و28 أغسطس 2014.

وذكر البيان أنها تتعلق بمعاملات خاصة بالسودان أو سورية عبر النظام المالي الأميركي.

وفي الختام ذكر البيان أن مبلغ التسوية يعكس إقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن انتهاكات البنك لم تكن بالغة.

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