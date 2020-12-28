قفزة في البورصات العالمية عقب توقيع ترامب خطة الإنعاش الاقتصادي

شاشة تُظهر أسعار البورصة في أحد شوارع طوكيو، 28 فبراير 2020. (أ ف ب)

قفزت الأسهم في البورصات العالمية، اليوم الإثنين، بعد أن وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة الإنعاش الاقتصادي، متراجعًا عن تهديده السابق بعرقلة مشروع القانون المشترك بين الحزبين.

ورحبت الأسواق بهذه الخطوة لأنها ستعيد إعانات البطالة لملايين الأميركيين وتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية في أكبر اقتصاد في العالم، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز» الأميركية بنسبة 0.62% في أول تعاملات لها بعد عطلة عيد الميلاد، مقتربة من مستوى قياسي لمسه الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضًا: ترامب يوقع خطة الإنعاش الاقتصادي «تحت الضغط»

ومن المتوقع أن تحذو الأسهم الأوروبية حذوها، حيث زادت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.42%، رغم إغلاق عديد الأسواق، بما في ذلك لندن اليوم.

كما صعد مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.74%، وصعد أوسع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.20%، لكن التجارة بطيئة مع استمرار إغلاق عديد الأسواق.

وارتفعت عوائد السندات الأميركية، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس عند 0.945%.