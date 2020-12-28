قفزة في البورصات العالمية عقب توقيع ترامب خطة الإنعاش الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 09:00 صباحا
شاشة تُظهر أسعار البورصة في أحد شوارع طوكيو، 28 فبراير 2020. (أ ف ب)

قفزت الأسهم في البورصات العالمية، اليوم الإثنين، بعد أن وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة الإنعاش الاقتصادي، متراجعًا عن تهديده السابق بعرقلة مشروع القانون المشترك بين الحزبين.

ورحبت الأسواق بهذه الخطوة لأنها ستعيد إعانات البطالة لملايين الأميركيين وتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية في أكبر اقتصاد في العالم، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز» الأميركية بنسبة 0.62% في أول تعاملات لها بعد عطلة عيد الميلاد، مقتربة من مستوى قياسي لمسه الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضًا: ترامب يوقع خطة الإنعاش الاقتصادي «تحت الضغط»

ومن المتوقع أن تحذو الأسهم الأوروبية حذوها، حيث زادت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.42%، رغم إغلاق عديد الأسواق، بما في ذلك لندن اليوم.

كما صعد مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.74%، وصعد أوسع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.20%، لكن التجارة بطيئة مع استمرار إغلاق عديد الأسواق.

وارتفعت عوائد السندات الأميركية، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس عند 0.945%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادي «سانتوس» ينفي تحطيم ميسي رقم لاعبه الأسطوري بيليه
رياضة عالمية
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
بلدية زوارة تسعى لإضاءة المدينة بالطاقة الشمسية
ليبيا
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراءات ضرورية حال الاشتباه بإصابة أحد أفراد الأسرة بـ«كورونا»