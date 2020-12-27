التسوق الإلكتروني يرفع مبيعات التجزئة في موسم العطلات الأميركية 3%

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 10:11 صباحا

تجاوزت مبيعات موسم العطلات الأميركية، توقعات بانخفاض تلك المبيعات هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مدفوعة بارتفاع التسوق عبر الإنترنت، حيث زادت مبيعات التجزئة الإجمالية في البلاد 3% خلال فترة العطلات الممتدة لـ75 يوما، مقابل توقعات بـ2.4%، بحسب تقرير سبندينج بلاس الصادر عن شركة ماستر كارد.

ويتعقب مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ومبيعات التجزئة في المتاجر بمختلف طرق الدفع، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت .

ويعد هذا الرقم أفضل كثيرا من الانخفاض البالغ نسبته 3.5% الذي تم تسجيله في 2008 خلال الركود الأخير في الولايات المتحدة.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي، بحسب تقرير ماستركارد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
بابا الفاتيكان يدعو إلى إرساء المصالحة بليبيا في إطار المفاوضات الجارية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
إجراء احترازي جديد ضد «كورونا» للقادمين إلى تركيا
ليبيا
تفاؤل داخل لجنة تعديل سعر الصرف بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي بعد توحيد السعر
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير لقاح «موديرنا» الجينات البشرية؟