التسوق الإلكتروني يرفع مبيعات التجزئة في موسم العطلات الأميركية 3%

تجاوزت مبيعات موسم العطلات الأميركية، توقعات بانخفاض تلك المبيعات هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مدفوعة بارتفاع التسوق عبر الإنترنت، حيث زادت مبيعات التجزئة الإجمالية في البلاد 3% خلال فترة العطلات الممتدة لـ75 يوما، مقابل توقعات بـ2.4%، بحسب تقرير سبندينج بلاس الصادر عن شركة ماستر كارد.

ويتعقب مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ومبيعات التجزئة في المتاجر بمختلف طرق الدفع، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت .

ويعد هذا الرقم أفضل كثيرا من الانخفاض البالغ نسبته 3.5% الذي تم تسجيله في 2008 خلال الركود الأخير في الولايات المتحدة.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي، بحسب تقرير ماستركارد.