الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق الشراكة مع بريطانيا والبرلمان يطالب بوقت كافٍ لدراسته

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 09:19 صباحا
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، (أرشيفية: الإنترنت)

رحب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالاتفاق المبرم بين التكتل الموحد وبريطانيا لتنظيم العلاقة المستقبلية بينهما، أو ما يوصف بـ«بريكست».

ووصف بوريل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الاتفاق بـ«الإنجاز الرائع»، والدليل الأكيد على وحدة مواقف الدول الـ27 وقدرتها على المثابرة من أجل تحقيق مصلحة المواطنين.

وأضاف بوريل: «نتطلع للعمل مع بريطانيا بشأن القضايا العالمية الملحة»، وفق وكالة «آكي».

من جانبه، رحب رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي فيليب لامبرت (بلجيكا) بالاتفاق، مشدداً على ضرورة إعطاء الجهاز التشريعي الأوروبي الوقت الكافي لدراسته والمصادقة عليه.

وكان زعماء المؤسسات الأوروبية، أكدوا أن الاتفاق بين بروكسل ولندن، الذي استغرق التفاوض بشأنه عاماً كاملاً يعد صفقة متوازنة وعادلة ومتكافئة للطرفين.

ومن المفترض أن يدخل الاتفاق المبرم، حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021، تاريخ انسحاب بريطانيا رسمياً ونهائياً من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الأوروبيين، شريطة موافقة برلماني الطرفين عليه.

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