توقعات بتفوق الاقتصاد الصيني ليصبح الأكبر في العالم متجاوزا الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 08:50 صباحا
مبان تجارية في الصين. (أرشيفية: الإنترنت)

توقع مركز أبحاث بأن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم خلال العام 2028، وذلك قبل خمس سنوات مما كان متوقعا، فيما يرجع ذلك إلى تباين تعافي البلدين من جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وقال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في تقرير سنوي نُشر أمس السبت: «لبعض الوقت، كان صراع الاقتصاد والقوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين من الموضوعات الرئيسية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي»، حسب شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

وأكد التقرير أن «جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية تجعل هذا التنافس يميل بالتأكيد لصالح الصين، فمهارة بكين في إدارة الملف وما فرضته من إجراءات عزل عام صارمة في بدايات الأزمة وتأثر النمو على الأمد الطويل في الدول الغربية يعني أن أداء الصين الاقتصادي قد تحسن».

وتتوقع الصين نموا اقتصاديا يصل في متوسطه إلى 5.7% سنويا بين عامي 2021 و2025 قبل أن يتباطأ إلى 4.5% سنويا من 2026 إلى 2030.

وفي حين أن من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة نموا قويا في أعقاب الجائحة عام 2021، فإن نموها سيتباطأ إلى 1.9% سنويا بين 2022 و2024 ثم إلى 1.6% بعد ذلك.

وتوقع المركز أن تظل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم حتى بدايات العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين قبل أن تتخطاها الهند، الأمر الذي يهوي بألمانيا من المركز الرابع إلى الخامس؛ فيما ستتراجع بريطانيا إلى المركز السادس اعتبارا من 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
بابا الفاتيكان يدعو إلى إرساء المصالحة بليبيا في إطار المفاوضات الجارية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
إجراء احترازي جديد ضد «كورونا» للقادمين إلى تركيا
ليبيا
تفاؤل داخل لجنة تعديل سعر الصرف بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي بعد توحيد السعر
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير لقاح «موديرنا» الجينات البشرية؟