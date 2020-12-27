توقعات بتفوق الاقتصاد الصيني ليصبح الأكبر في العالم متجاوزا الولايات المتحدة

مبان تجارية في الصين. (أرشيفية: الإنترنت)

توقع مركز أبحاث بأن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم خلال العام 2028، وذلك قبل خمس سنوات مما كان متوقعا، فيما يرجع ذلك إلى تباين تعافي البلدين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في تقرير سنوي نُشر أمس السبت: «لبعض الوقت، كان صراع الاقتصاد والقوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين من الموضوعات الرئيسية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي»، حسب شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.



وأكد التقرير أن «جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية تجعل هذا التنافس يميل بالتأكيد لصالح الصين، فمهارة بكين في إدارة الملف وما فرضته من إجراءات عزل عام صارمة في بدايات الأزمة وتأثر النمو على الأمد الطويل في الدول الغربية يعني أن أداء الصين الاقتصادي قد تحسن».



وتتوقع الصين نموا اقتصاديا يصل في متوسطه إلى 5.7% سنويا بين عامي 2021 و2025 قبل أن يتباطأ إلى 4.5% سنويا من 2026 إلى 2030.



وفي حين أن من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة نموا قويا في أعقاب الجائحة عام 2021، فإن نموها سيتباطأ إلى 1.9% سنويا بين 2022 و2024 ثم إلى 1.6% بعد ذلك.



وتوقع المركز أن تظل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم حتى بدايات العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين قبل أن تتخطاها الهند، الأمر الذي يهوي بألمانيا من المركز الرابع إلى الخامس؛ فيما ستتراجع بريطانيا إلى المركز السادس اعتبارا من 2024.