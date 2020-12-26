لأول مرة.. سعر بيتكوين يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 09:56 مساء
عملة بيتكوين المشفرة. (أرشيفية الإنترنت)

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة فوق حاجز الـ25 ألف دولار اليوم السبت لأول مرة.

وسجلت بيتكوين، وهي أقدم وأشهر عملة مشفرة إلى 25022 دولارًا على منصة التداول «بيتستامب»، محققة رقمًا قياسيًا.

عملة «بيتكوين» ترتفع إلى مستوى قياسي جديد

وحققت بيتكوين ارتفاعًا مذهلًا هذا العام، ففي أوائل عام 2020، كان سعرها يعادل ثمانية آلاف دولار ، لكنها انخفضت بعد ذلك إلى أربعة آلاف دولار عندما تفشت الجائحة في الربيع.

وبدأت بيتكوين تدريجيا في الزيادة ، ثم تسارع ارتفاعها بحدة في الخريف، وزادت قيمة تلك العملة الرقمية المشفرة بأكثر من الضعف منذ منتصف أكتوبر.

وهذه العملة حتى الآن أكبر عملة رقمية بحصة سوقية تقارب 70%.

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