إسبانيا: جدل حول مقترح العمل 4 أيام في الأسبوع

ساحة بلازا مايور مقفرة في وسط مدريد فيما تكون عادة مكتظة بالزوار. (أ ف ب)

أثار مقترح العمل أربعة أيام في الأسبوع من أجل تخفيض نسبة البطالة في إسبانيا الجدل بين الحكومة والنقابات العمالية، وهي مسألة يدعمها الجناح المتشدد في حكومة يسارية منقسمة حولها، نظرا إلى خطورة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وفقًا لـ«فرانس برس».

واعتبرت وزيرة العمل يولاندا دياز بأن الاقتراح كما جرت صياغته «متشدد جدا وغير مجدٍ لبعض القطاعات»، مضيفة: «المسألة الأساسية هي المضي قدما نحو تدابير داخلية في الشركات تكون أكثر مرونةً، خصوصا التمكن من تكييف دوام عمل كل موظف».

وقالت الناطقة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو: «لا ينبغي أن نصرف تركيزنا عما يُعتبر اليوم مهمتنا ذات الأولوية أي العودة إلى معدلات النمو التي كنا نسجّلها في بداية تفشي الوباء».

ويُتوقع أن تكون إسبانيا الدولة الغربية التي تسجّل أكبر تراجع للناتج الإجمالي المحلي العام 2020 «12.8% بحسب صندوق النقد الدولي».

من جانبه رأى وزير الأمن الاجتماعي خوسيه لويس اسكريفا: «لا أعتقد أن هذا الموضوع يُعتبر أولوية بالنسبة لإسبانيا، نظرا إلى مستويي الإنتاجية والمنافسة الحاليين، ولا أعتقد أن هناك هامشا لذلك»، في إشارة إلى مستوى الإنتاجية الإسباني المنخفض جدا مقارنة بمتوسط الإنتاجية الأوروبية خصوصا بسبب وجود نسبة عالية من الشركات الصغيرة.

غير أن اتحاد العمال العام القريب من الاشتراكيين أعرب عن تأييده منذ وقت طويل للعمل أربعة أيام في الأسبوع، مقترحا تخصيص اليوم الخامس للتدريب المهني.

بينما أكد الأمين العام للاتحاد بيبي ألفاريز أن «مع ذلك سنكسب على صعيد المنافسة ومستوى المعيشة والتوظيف»، وتؤيد النقابة الكبيرة الأخرى، وهي اللجان العمالية، الفكرة أيضا لكنها تفضل في الوقت الراهن التركيز على الموضوعين الرسميين ضمن «الحوار الاجتماعي» بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل وهما رفع الحدّ الأدنى للأجور وإصلاح قانون العمل.

وحذّر حاكم مصرف إسبانيا المركزي بابلو إيرنانديز دو كوس من جهته من أن مثل هذا التدبير «سيتطلّب تحليلا دقيقا جدا، وإذا كان شخص ما يعمل أربعة أيام في الأسبوع بدللا من خمسة، ماذا عن راتبه؟»، مضيفا أن تأثير تخفيض دوام العمل على التوظيف «يعتمد بشكل أساسي على التأثير على تكلفة العمل».

وأُطلق هذا النقاش في دول أخرى، على غرار نيوزيلندا، حيث سيختبر الفرع المحلي من شركة «يونيليفر» للصناعات الغذائية العمل أربعة أيام في الأسبوع من دون تخفيض الرواتب، وألمانيا حيث أثارت نقابة نافذة الفكرة مجددا في أغسطس.