مسؤول: أوروبا تخلت عن 25% من حصتها في الصيد بالمياه البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 06:26 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن. (أ ف ب)

أفاد مسؤول الخميس أنه سيكون على الصيادين الأوروبيين التخلي عن ربع الثروة السمكية التي يحصلون عليها حاليا في المياه البريطانية خلال السنوات الخمس ونصف المقبلة.

وبموجب الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة الخميس، سيتم التفاوض على الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية على أساس سنوي بعد انقضاء الفترة الانتقالية، وفق «فرانس برس».

وتعهد كبير المفاوضين في ملف «بريكست» عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الخميس، بأن بروكسل ستقف إلى جانب الصيّادين الأوروبيين بعد مغادرة بريطانيا التكتل. وسيزداد حجم الثروة السمكية التي يمكن للصيادين البريطانيين اصطيادها بعد اتفاق «بريكست» التجاري الذي أبرم الخميس، بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية.

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