أسعار النفط تصعد بعد تراجع المخزونات الأميركية من الخام والوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 08:46 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

صعدت أسعار النفط الخميس، لليوم الثاني، بعد تراجع المخزونات الأميركية من الخام والوقود، ما زاد آمال الطلب، في حين كثرت التلميحات بشأن اتفاق وشيك بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.7%، إلى 51.58 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.6%، إلى 48.43 دولار، وزاد كلا العقدين بأكثر من 2% أمس الأربعاء، حسب وكالة «رويترز».

لكن المدير العام للبحوث في شركة نيسان للأوراق المالية هيرويوكي كيكوكاوا حذر من استمرار المخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ما حد من مكاسب النفط، مضيفًا أن أسواق النفط كانت هادئة مع المستثمرين في وضع عطلة نهاية العام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام تراجعت 562 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر إلى 499.5 مليون برميل.

كما تلقت أسعار النفط دعما من أنباء عن أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على وشك إبرام صفقة تجارية ضيقة يوم الخميس، مبتعدةً عن النهاية الفوضوية لانقسام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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