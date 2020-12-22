«كونغرس» يصادق على خطة لدعم الاقتصاد الأميركي بـ900 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 08:13 صباحا
مبنى كونغرس الأميركي، (أرشيفية: الإنترنت)

صادق «كونغرس» على خطة لدعم الاقتصاد الأميركي بقيمة 900 مليار دولار؛ لمساعدة ملايين المواطنين والشركات المتضررين من التداعيات الكارثية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وبأغلبية ساحقة، وافق مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان، أمس الإثنين، على النص الذي سيحال إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانونا نافذا، حسب وكالة «فرانس برس».

«برنامج للنجاة»
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ شاك شومر إن خطة المساعدات «برنامج للنجاة» لكنها غير مكتملة، وعلى إدارة بايدن «سد الفجوات» في يناير.

مع ذلك، «لا ينبغي أن نقلل من أهمية هذه الحزمة» من التدابير، وفق شومر، كونها «ثاني أكبر خطة دعم في الولايات المتحدة».

وبعد أشهر من المناقشات والجدل الحزبي وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق على حزمة تدابير تتضمن شيكات دعم للعائلات التي كانت من الأكثر تضررا، ومساعدات للشركات والمدارس، فضلا عن إعانات بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع.

وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون لأشهر الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة الثانية للمساعدات، تأتي بعد حزمة أولى مماثلة أقرت في مارس وبلغت قيمتها 2.2 تريليون دولار.

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