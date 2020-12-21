سلالة «كورونا» الجديدة توجه ضربة لأسعار النفط

مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب )

تراجعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الإثنين، مع اكتشاف سلالة جديدة لفيروس «كورونا» الجديد سريعة الانتشار في المملكة المتحدة، ما دفعها إلى إغلاق معظم أنحاء البلاد، لتتأجج المخاوف بشأن تباطؤ التعافي في الطلب على الوقود.

ونزل خام برنت 1.54 دولار أو 3.0% إلى 50.72 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 1.5% ولامس أعلى مستوياته منذ مارس يوم الجمعة الماضي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.42 دولار أو 2.9% إلى 47.68 دولار للبرميل بعدما صعد أيضا 1.5% الجمعة إلى أعلى مستوى منذ فبراير، حسب وكالة «رويترز».

وقال كبير محللي شركة «صنوارد تريدينج» تشيوكي تشين، إن الإغلاق الأكثر صرامة في بريطانيا لمحاربة السلالة جديدة من «كورونا» وقيود السفر في دول أوروبية أخرى، دفع نحو هذا الهبوط.

وتابع تشين: «قد ينخفض ​​خام برنت إلى دون 50 دولارا للبرميل، وقد يتراجع ​​خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 45 دولارا هذا الأسبوع، إذ يرغب المستثمرون في تعديل مراكزهم قبل عطلة عيد الميلاد».