اتفاق في الكونغرس الأميركي على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل التوصل، الأحد، إلى اتفاق في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين للتصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد، والتي كانت قيد التفاوض منذ الصيف.

وقال ماكونيل أمام مجلس الشيوخ «يمكننا أخيرا أن نقول ما تحتاج أمّتنا إلى سماعه. هناك مزيد من المساعدات (الاقتصادية) في طريقها»، في إشارة منه إلى خطة بقيمة 900 مليار دولار، بحسب «فرانس برس».

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وأضاف أن «الزعماء الأربعة في مجلسي الشيوخ والنواب توصلوا إلى اتفاق».

ووافق النواب الأميركيون على صلاحيات الاحتياطي الفدرالي في الإنفاق المرتبط بجائحة كوفيد-19، في وقت متأخر من مساء السبت، كما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأحد ما يمهد الطريق للتصويت على حزمة تحفيز اقتصادية تبلغ قيمتها 900 مليار دولار يستفيد منها ملايين الأميركيين.