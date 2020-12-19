موقف موحد من روسيا والسعودية بشان إنتاج النفط قبل اجتماع لـ«أوبك»

أظهر وزيرا الطاقة السعودي والروسي موقفا موحدا اليوم السبت خلال اجتماع ثنائي سبق قمة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها، وذلك بعد سنة شهدت خلافات حول خفض الإنتاج لمواجهة هبوط الأسعار.
واتفق أعضاء «أوبك» وشركاؤهم في إطار تحالف «أوبك بلاس» في مطلع ديسمبر على تحديد سقف الزيادة في الانتاج في يناير المقبل عند 500 ألف برميل في اليوم، مقابل زيادة متوقعة بنحو مليوني برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحفي إن «اتفاق أوبك بلاس جمعنا وأعطى نتائج جيدة (...) لهذا السبب يجب أن يستمر».
ضرورة توازن السوق
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك المكلف بشؤون الطاقة: «أكدنا مرة جديدة تمسكنا بالاتفاقات السارية اليوم، ونعتزم العمل معا للتوصل إلى توازن في وضع السوق».
وتعقد دول أوبك وشركاؤها مؤتمرها الوزاري الثالث عشر عبر الإنترنت في 4 يناير، فيما تلتقي الرياض وموسكو في إطار لجنة تعاون ثنائية في مارس الماضي.
اجتماع مرئي
وأعرب وزير الطاقة السعودي عن أمله بأن يعقد هذا الاجتماع «شخصيا»، في وقت باشرت المملكة حملة تلقيح واسعة النطاق ضد وباء كوفيد-19.
واتفق أعضاء «أوبك بلاس» في 3 ديسمبر الجاري على إعادة طرح حوالى مليوني برميل في اليوم في السوق بصورة تدريجية اعتبارا من مطلع العام المقبل، بدءا بـ500 ألف برميل في يناير.
ودارت حرب أسعار ضارية في مطلع العام بين السعودية وروسيا، ثالث وثاني أكبر منتج للنفط في العالم على التوالي، في سوق تعاني من تبعات وباء كورونا المستجد، ما تسبب بتدهور الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقدين، قبل التوصل أخيرا إلى اتفاق في إطار «أوبك بلاس».