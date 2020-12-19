موقف موحد من روسيا والسعودية بشان إنتاج النفط قبل اجتماع لـ«أوبك»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 10:00 مساء
مقر منظمة الدول المصدرة النفط «أوبك» في فيينا. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهر وزيرا الطاقة السعودي والروسي موقفا موحدا اليوم السبت خلال اجتماع ثنائي سبق قمة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها، وذلك بعد سنة شهدت خلافات حول خفض الإنتاج لمواجهة هبوط الأسعار.

واتفق أعضاء «أوبك» وشركاؤهم في إطار تحالف «أوبك بلاس» في مطلع ديسمبر على تحديد سقف الزيادة في الانتاج في يناير المقبل عند 500 ألف برميل في اليوم، مقابل زيادة متوقعة بنحو مليوني برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحفي إن «اتفاق أوبك بلاس جمعنا وأعطى نتائج جيدة (...) لهذا السبب يجب أن يستمر».

ضرورة توازن السوق
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك المكلف بشؤون الطاقة: «أكدنا مرة جديدة تمسكنا بالاتفاقات السارية اليوم، ونعتزم العمل معا للتوصل إلى توازن في وضع السوق».

وتعقد دول أوبك وشركاؤها مؤتمرها الوزاري الثالث عشر عبر الإنترنت في 4 يناير، فيما تلتقي الرياض وموسكو في إطار لجنة تعاون ثنائية في مارس الماضي.

اجتماع مرئي
وأعرب وزير الطاقة السعودي عن أمله بأن يعقد هذا الاجتماع «شخصيا»، في وقت باشرت المملكة حملة تلقيح واسعة النطاق ضد وباء كوفيد-19.

واتفق أعضاء «أوبك بلاس» في 3 ديسمبر الجاري على إعادة طرح حوالى مليوني برميل في اليوم في السوق بصورة تدريجية اعتبارا من مطلع العام المقبل، بدءا بـ500 ألف برميل في يناير.

ودارت حرب أسعار ضارية في مطلع العام بين السعودية وروسيا، ثالث وثاني أكبر منتج للنفط في العالم على التوالي، في سوق تعاني من تبعات وباء كورونا المستجد، ما تسبب بتدهور الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقدين، قبل التوصل أخيرا إلى اتفاق في إطار «أوبك بلاس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

آلاف المتظاهرين الغاضبين في السودان في الذكرى الثانية للانتفاضة
عربى
الرئاسة الفرنسية: حالة ماكرون الصحية «مستقرة» وفحوصه «مطمئنة»
دولى
برنامج المشهد | مليون رقم وطني مزور!
فيديو
ضوء أخضر أميركي للقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا»
دولى
قائمة ضحايا الهجوم الإلكتروني تطال 7 دول إلى جانب الولايات المتحدة
دولى
دراسة: «كورونا» مميت أكثر بثلاثة أضعاف من الإنفلونزا
دولى
الأهلي بنغازي يتحدى الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: ماذا لو فشلت خطة ستيفاني؟ سؤال يقلق الليبيين
ليبيا
البرغثي يطالب «الرئاسي» بتنفيذ الحكم القضائي وإعادته وزيرا للدفاع
ليبيا
عقيلة صالح يصل غينيا ويطلب مساعدة كوندي لحل الأزمة الليبية
ليبيا
معضلة التمويل.. كيف يمكن دعم المشروعات الريادية في ليبيا؟
اقتصاد
العدد 265 من جريدة «الوسط»: مصير خطة ستيفاني.. وتداعيات توحيد سعر الصرف
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«لمة خوت».. إعادة اكتشاف سحر الصحراء الليبية