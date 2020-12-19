ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في الصين بنسبة 11.8% الشهر الماضي

عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت الصين نموا مطردا في إنتاجها من الغاز الطبيعي الشهر الماضي، طبقا لبيانات رسمية.

وارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بواقع 11.8%، على أساس سنوي ليصل إلى 16.9 مليار متر مكعب الشهر الماضي، طبقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، اليوم السبت.

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وفي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، زاد إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بنسبة 9.3%، على أساس سنوي ليصل إلى 170.2 مليار متر مكعب.

وتابع المكتب أن واردات الغاز الطبيعي إلى البلاد الشهر الماضي تراجعت بواقع 3% على أساس سنوي لتصل إلى 9.18 مليون طن.