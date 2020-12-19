صندوق النقد يوافق على صرف1.67 مليار دولار ضمن برنامج مساعدات لمصر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 08:33 صباحا
شعار صندوق النقد الدولي على مدخل مقر الصندوق في العاصمة الأميركية واشنطن. (أرشيفية: رويترز)

وافق صندوق النقد الدولي، الجمعة، على صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر في إطار برنامج لدعمها، حسب ما جاء في بيان للصندوق الذي يتخذ واشنطن مقرّا.

وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق في 26 يونيو برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليارات دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا المستجد»، ومع الشريحة التي أُعلِن عن صرفها، الجمعة، تكون مصر قد تلقت 3.6 مليارات دولار، حسب وكالة «فرانس برس».

ونقل البيان عن نائب المدير العام للمجلس أنطوانيت ساييه، قولها: «تعاملت السلطات المصرية بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي»، مضيفة أن أن تباطؤ النمو كان أقل من المتوقع، وأن «مصر يفترض أن تكون من بين دول قليلة ستسجل نسبة نمو إيجابية هذا العام».

- صندوق النقد يوافق على برنامج مساعدات لمصر بـ5.2 مليار دولار

لكن «لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد، لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي»، على حد قولها. كما أن ارتفاع نسبة الدين العام وحاجات التمويل يجعل البلد عرضة للظروف المالية العالمية المتقلبة.

وينص البرنامج المعلن في يونيو ويمتد 12 شهرا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وجاء في إطار ما يسميه الصندوق «اتفاق للاستعداد المالي».

وقام صندوق النقد بمَهمّة «عبر منصة إلكترونية» مع مسؤولين مصريين بين 4 و15 نوفمبر، وعقب ذلك بأيام أعلن عن «اتفاق على مستوى الخبراء» لصرف الشريحة الثانية من المساعدة، أقرها المجلس التنفيذي للصندوق.

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