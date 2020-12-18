للمرة الأولى.. اختيار امرأة على رأس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 09:54 صباحا
وزيرة المالية السويدية ماغدالينا أندرسن، في بروكسل، 14 يوليو 2015. (أ ف ب)

اختارت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، الخميس، وزيرة المالية السويدية ماغدالينا أندرسن، رئيسة لها، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الصندوق تترأس لجنته التوجيهية.

وستتولّى أندرسن رئاسة اللجنة في يناير لولاية مدّتها ثلاث سنوات، وذلك خلفا لمحافظ البنك المركزي الجنوب أفريقي ليسيتيا غانياغو، الذي يشغل هذا المنصب منذ 18 يناير 2018، حسب وكالة «فرانس برس».

وتتألف اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من 24 عضوا يتوزّعون على محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية ومسؤولين من مستويات مماثلة في دول أعضاء في صندوق النقد الدولي.

وأندرسن هي وزيرة المالية السويدية منذ أكتوبر 2014، وقد شغلت مناصب عديدة في الحكومة السويدية.

و تجتمع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية مرتين في السنة، غالبا في أبريل وأكتوبر، عندما يعقد أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية. وخلال العام 2020 اضطرت اللجنة لعقد اجتماعيها عبر الفيديو بسبب جائحة كوفيد-19، لكنّ اجتماعها المقبل سيُعقد حضوريا في واشنطن في 10 أبريل 2021.

وتتولّى اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية دراسة قضايا تتعلّق بالاقتصاد العالمي وتقدّم المشورة لصندوق النقد الدولي بشأن الاتجاهات الواجب عليه سلوكها. وفي نهاية اجتماعاتها، تُصدر اللجنة بيانا يلخّص وجهات نظرها ويحدّد برنامج عمل صندوق النقد الدولي للأشهر الستّة المقبلة.

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