أسعار النفط تعاود الانخفاض بعد وصولها إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 08:37 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها بقيت قرب أعلى مستوى منذ تسعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة، حيث يتأثر الطلب على الوقود بازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.4% إلى 48.19 دولار، في حين هبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.5% إلى 51.24 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وتخطى إجمالي المصابين بالوباء حول العالم 73 مليونا و650 ألف حالة، بينما توفى 165 ألفا و4920 مصابا، وفقا إحصاء «رويترز».

وقال محللون إن الارتفاع المفاجئ في الحالات يؤدي إلى قيود صارمة على السفر، ما يؤثر على الطلب على الوقود في المدى القريب ومعنويات السوق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. افتتاح بيت المدينة الثقافي «حوش الكيخيا»
ثقافة وفن
معضلة التمويل.. كيف يمكن دعم المشروعات الريادية في ليبيا؟
اقتصاد
سون هيونج يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2020 (فيديو)
رياضة عالمية
«يونسكو» تستثني ليبيا في تصنيف «الكسكسي» ضمن التراث الثقافي غير المادي
ليبيا
للمرة الأولى.. «يونيسف» تسهم في إطعام أطفال في بريطانيا وسط انتقادات لحكومة ...
دولى
الإعلان عن أول محطة فحص لفيروس «كورونا» تعمل بشكل آلي
دولى
«وول ستريت جورنال»: مساعٍ أميركية لمحاكمة صانع متفجرات «لوكيربي» الموجود في ...
ليبيا
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير
ليبيا
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة وليامز خلال الاجتماع الافتراضي مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
فك شفرة رسالة من سفاح عمرها 50 عاما
منوعات
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السوق الموازية: ارتفاع كبير في أسعار العملات الدولية أمام الدينار