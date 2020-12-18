أسعار النفط تعاود الانخفاض بعد وصولها إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها بقيت قرب أعلى مستوى منذ تسعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة، حيث يتأثر الطلب على الوقود بازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.4% إلى 48.19 دولار، في حين هبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.5% إلى 51.24 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وتخطى إجمالي المصابين بالوباء حول العالم 73 مليونا و650 ألف حالة، بينما توفى 165 ألفا و4920 مصابا، وفقا إحصاء «رويترز».

وقال محللون إن الارتفاع المفاجئ في الحالات يؤدي إلى قيود صارمة على السفر، ما يؤثر على الطلب على الوقود في المدى القريب ومعنويات السوق.