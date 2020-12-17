أسعار النفط تسجل أعلى ارتفاع منذ 9 أشهر

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ تسعة أشهر، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجعا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.9% ، إلى 51.53 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو نحو 1% ، إلى 48.28 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن تراجع مخزونات الخام في البلاد بواقع 3.1 مليون برميل الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر، بما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

ولتعزيز أسعار النفط أيضا، اقترب المشرعون الأميركيون من الاتفاق على حزمة إنفاق للإغاثة من فيروس كورونا المستجد بقيمة 900 مليار دولار، حيث بدا كبار الديمقراطيين والجمهوريين أكثر إيجابية مما كانوا عليه قبل شهور بشأن إنجاز الحزمة.

كما وسعت أميركا اليوم حملتها لتقديم اللقاحات ضد الفيروس، لتبدأ مع الأطقم الطبية والتمريض، الذين يخوضون في الخطوط الأمامية، المعركة مع الوباء، الذي يودى بحياة أكثر من 2500 أمريكي يوميا خلال الفترة الحالية.