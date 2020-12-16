وزير المالية السعودي: صحة المواطن والمقيم على رأس ميزانية المملكة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 09:53 صباحا
وزير المالية السعودي محمد الجدعان يتحدث في مؤتمر صحفي في الرياض، 23 فبراير 2020. (رويترز).

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن ميزانية المملكة جعلت أولويتها صحة المواطنين والمقيمين، وتضمنت مزيداً من الأمور التي تهم المواطن سواء بزيادة النفقات على الصحة أو خلق المزيد من الوظائف.

وصدرت أمس أرقام ميزانية السعودية للعام الجديد 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال، مما يعني أن العجز المتوقع تسجيله العام المقبل هو 141 مليار ريال، وهذا يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي في ميزانية 2021 ستبلغ 4.9%، وسيبلغ إجمالي الدين العام المتوقع في 2021 عند 937 مليار ريال.

وتحدث الجدعان، في تصريحات إلى قناة «العربية»، عن استراتيجية الدين وسد العجز، وقال إن الحكومة ستعتمد على عدة مصادر متنوعة، أولها الاحتياطات الحكومية، ولكنه شدد على وجود رغبة في عدم السحب منها بقوة باعتبارها «تعد صمام الأمان لمواجهة أي صدمات قد تواجه المالية العامة».

 وأضاف «لدينا سوق الدين المحلي والذي أثبت عمقه وقدرته على تلبية احتياجات الدين الحكومية، فضلاً عن الأسواق الدولية التي شهدت طلبا عاليا جداً على إصدارات الحكومة».

وأفاد الجدعان بأن لدى السعودية عدة أدوات لتحفيز الاقتصاد وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وأشار إلى أن لدى المملكة «إمكانية تخصيص مزيد من الأصول في حال الحاجة».

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