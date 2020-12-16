أسعار النفط تهبط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية من الخام

مضخة نفط في كوتولا بولاية تكساس الأميركية، 20 أبريل 2020، (ا ف ب )

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، واستمرار قلق المستثمرين بشأن تقلص الطلب على الوقود، وسط تشديد الإغلاقات في أوروبا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.2%، إلى 50.65 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات، أو 0.2%، إلى 47.53 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وتضخمت مخزونات الخام الأميركية بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر، لتصل إلى نحو 495 مليون برميل، وكان محللون توقعوا سحب 1.9 مليون برميل وفقا لاستطلاع أجرته «رويترز».

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء، من أن طرح اللقاحات للوباء هذا الشهر لمكافحة الجائحة لن يزيل بسرعة التراجع الحاد في الطلب العالمي على النفط.