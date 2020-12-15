أسعار المستهلكين في السعودية ترتفع بـ5.8% في نوفمبر على أساس سنوي

لقطة من الجو لمدينة الرياض، 24 مايو 2020. (أ ف ب)

أفادت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع التضخم في نوفمبر على أساس سنوي بنسبة 5.8%.

وأرجعت الهيئة مستوى التضخم المرتفع في أسعار المستهلكين على أساس سنوي، إلى تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في الأول من يوليو، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وجاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات، والذي ارتفعت بنسبة 13%، وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 8%.

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين 0.1% عن أكتوبر، متأثرة بالانخفاض في قسم السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود الأخرى.