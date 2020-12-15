أسعار النفط تهبط مع تشديد الإغلاقات في أوروبا لمواجهة «كورونا»

منصة لاستخراج النفط في كندا، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع تشديد عمليات الإغلاق في أوروبا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوقع انتعاش أبطأ في الطلب العام المقبل، والمخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو 0.8%، إلى 46.63 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو 0.8%، إلى 49.89 دولار للبرميل، مما يمحو مكاسب يوم الإثنين، حسب وكالة «رويترز».

الإغلاقات في أوروبا

وصعدت لندن من القيود التي تفرض إغلاق الحانات والمطاعم، حيث استمرت معدلات الإصابة بالوباء في الارتفاع بشكل حاد، مما سيقلل من الطلب على الوقود على المدى القريب.

وقالت إيطاليا إنها تدرس قيودا أكثر صرامة خلال عطلة عيد الميلاد، بينما صدرت أوامر بإغلاق معظم المتاجر في ألمانيا حتى 10 يناير، مع احتمال ضئيل للتخفيف في وقت مبكر من العام الجديد.

وقلصت «أوبك» أمس، توقعاتها لانتعاش الطلب على النفط بمقدار 350 ألف برميل يوميا، بسبب استمرار تأثير الوباء، لكنها قالت إن الانتشار السريع للقاحات في الاقتصادات الكبرى «يوفر تحسنا محتملا لتوقعات النمو في العام المقبل».