أسعار النفط تهبط مع تشديد الإغلاقات في أوروبا لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 08:32 صباحا
منصة لاستخراج النفط في كندا، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع تشديد عمليات الإغلاق في أوروبا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوقع انتعاش أبطأ في الطلب العام المقبل، والمخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو 0.8%، إلى 46.63 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو 0.8%، إلى 49.89 دولار للبرميل، مما يمحو مكاسب يوم الإثنين، حسب وكالة «رويترز».

الإغلاقات في أوروبا
وصعدت لندن من القيود التي تفرض إغلاق الحانات والمطاعم، حيث استمرت معدلات الإصابة بالوباء في الارتفاع بشكل حاد، مما سيقلل من الطلب على الوقود على المدى القريب.

وقالت إيطاليا إنها تدرس قيودا أكثر صرامة خلال عطلة عيد الميلاد، بينما صدرت أوامر بإغلاق معظم المتاجر في ألمانيا حتى 10 يناير، مع احتمال ضئيل للتخفيف في وقت مبكر من العام الجديد.

وقلصت «أوبك» أمس، توقعاتها لانتعاش الطلب على النفط بمقدار 350 ألف برميل يوميا، بسبب استمرار تأثير الوباء، لكنها قالت إن الانتشار السريع للقاحات في الاقتصادات الكبرى «يوفر تحسنا محتملا لتوقعات النمو في العام المقبل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الوسط الرياضي يودع حارس مرمى المدينة السابق محمد القاضي
رياضة محلية
باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة نيمار.. وهذه مدة غيابه عن الملاعب
رياضة عالمية
السعودية: ناقلة النفط قبالة ميناء جدة تعرضت لاعتداء «بقارب مفخخ»
دولى
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
«فرانس برس»: التحول الديمقراطي في تونس.. ثورة لم تكتمل
عربى
مسنة عمرها 98 عاما تشفى من «كورونا» في تاورغاء
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
رفع حجز شركات إيطالية على أموال تخص «الدولة الليبية»
ليبيا
الغنوشي يتحدث عن «قرار فاسد» من مسؤولين تونسيين أثر على مصالحهم الاقتصادية في ...
ليبيا
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
رئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس: السرقات والخطف من أبرز الجرائم في العاصمة
ليبيا
بقيمة 927 مليون يورو.. مالطا تصادر زوارق وسيارات مسروقة وعملات في طريقها إلى ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المياه الغازية وورق الألومنيوم للتخلص من صدأ السيارة