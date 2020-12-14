الجنيه الاسترليني يرتفع مع تمديد التفاوض لمرحلة ما بعد «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 12:53 مساء

تحسن سعر صرف الجنيه الاسترليني في مقابل الدولار الإثنين، فيما يأمل المتعاملون بحدوث اختراق جديد في التوصل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست»، بعدما قررت بروكسل ولندن تمديد المفاوضات المتعثرة.

وارتفع الجنيه بنسبة 1.2% في مقابل الدولار إلى 1.338 دولار وزاد 0.8% في مقابل اليورو، بعد أن انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني الأسبوع الماضي مع تصاعد المخاوف من إمكان عدم التوصل إلى اتفاق، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

 لكن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا الأحد على تمديد المحادثات بشأن اتفاق تجاري يلي المرحلة الانتقالية بعد «بريكست».

 وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية الأوروبي أورسولا فون دير لايين في بيان مشترك بعد مكالمة هاتفية «بعد نحو العام من المفاوضات المضطربة، ورغم واقع تجاوز المهل مرات عدة، نظن  أن المضي قدما في هذه المرحلة هو أمر مسؤول».

 وقال نعيم أسلم المحلل لدى أفاتريد: «يشعر تجار العملات بارتياح كبير مع تمديد الموعد النهائي مرة أخرى واستمرار المحادثات التجارية العسيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وتابع: «يأمل المتعاملون أن يتوصل كل من بوريس جونسون وأورسولا فون دير لايين إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة»، في منطقة اليورو، ارتفع مؤشر داكس 30 في فرانكفورت بنسبة 0.9% ومؤشر «كاك 40»، الرئيسي في بورصة باريس، بنسبة 0.8%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء جدة
عربى
غياب مفاجئ لطقطق عن ضربة بداية الدوري المصري أمام الأهلي
رياضة محلية
نقل الدفعات الأولى من اللقاح إلى مراكز التوزيع في الولايات المتحدة في عملية ضخمة
دولى
ألمانيا تدخل في إغلاق جزئي لـ3 أسابيع لكبح انتشار «كورونا»
دولى
الجزائر أمام أزمة مؤسسية بعد عام على انتخاب الرئيس تبون
عربى
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
يحكى أن - عمر العفاس
فيديو
الغنوشي يتحدث عن «قرار فاسد» من مسؤولين تونسيين أثر على مصالحهم الاقتصادية في ...
ليبيا
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
رئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس: السرقات والخطف من أبرز الجرائم في العاصمة
ليبيا
بقيمة 927 مليون يورو.. مالطا تصادر زوارق وسيارات مسروقة وعملات في طريقها إلى ...
ليبيا
«الأزمات الدولية» تحذر من عواقب النزاع على المصرف الخارجي وتفسر أسباب تعثر ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرقام وحقائق قبل قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في سويسرا