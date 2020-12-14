أسعار النفط ترتفع مع طرح لقاحات «كورونا»

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، مدعومة بآمال أن يزداد الطلب العالمي على الوقود إثر طرح لقاحات لفيروس «كورونا»، في حين تسبب انفجار ناقلة نفط في السعودية في اضطراب التوتر في السوق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر فبراير 38 سنتا، أو 0.8%، إلى 50.35 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يناير 32 سنتا، أو 0.7%، عند 46.89 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

وواصلت الأسعار مكاسبها أيضًا وسط توتر في الإمدادات بعد أن قالت شركة شحن إن ناقلة النفط التابعة لها تعرضت إلى «انفجار» نتيجة «هجوم» خلال تفريغها في ميناء جدة.

وبدأت الولايات المتحدة حملة التطعيم ضد الوباء، ما عزز الآمال بأن القيود الوبائية قد تنتهي قريبا، وترفع الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم.

بينما استمرت الدول الأوروبية الكبرى في وضع الإغلاق للحد من انتشار «كورونا»، ما قلل من الطلب على الوقود، فعلى سبيل المثال تخطط ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، لفرض إغلاق أكثر صرامة اعتبارا من يوم الأربعاء لمكافحة الفيروس.