عمال ينهبون مصنعاً لهواتف «آي فون» في الهند بسبب رواتبهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 07:37 مساء
شعار «أبل» خارج قاعة بيل غراهام في سان فرانسيسكو، 7 سبتمبر 2016 (فرانس برس)

أوقف نحو مئة شخص في الهند بعد نهب مصنع لهواتف آي فون في جنوب البلاد على يد عاملين فيه غاضبين أكدوا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر وأنه يتمّ استغلالهم.

وحصل الشغب السبت في مصنع مجموعة «ويسترون انفوكوم» التايوانية في ضاحية بنغالور، وأظهرت مشاهد التُقطت في المكان نوافذ محطمة وسيارات منقلبة. وتم تكسير كاميرات المراقبة ومصابيح ومراوح وأُحرقت سيارة، وفق «فرانس برس».

وأفادت وسائل إعلام محلية أن موظفين كانوا يشتكون من عدم تقاضيهم رواتبهم منذ أربعة أشهر وأنهم أُرغموا على العمل لساعات إضافية. وأكدت الشرطة المحلية أن «الوضع الآن تحت السيطرة. وأُنشئت فرق خاصة للتحقيق في هذه الحادثة"، مضيفةً أنه لم يسقط أي جريح.

وندّد نائب رئيس وزراء ولاية كارناتاكا سي. إن. أشواتناريان بأعمال عنف غير مبررة مضيفاً أن حكومته ستحرص على تقديم إيضاحات "من دون تأخير" بشأن هذه القضية. وقال «نؤكد لكم أن حقوق العمال ستكون محمية وأن المبالغ المستحقة ستُدفع لهم». وندّد مسؤول نقابي بـ«استغلال وحشي» لعمال المصنع.

وقال هذا المسؤول ساتياناند الذي يستخدم اسماً واحداً فقط،  لصحيفة «ذي هيندو» إن «حكومة الولاية سمحت بأن تتهرب الشركة من احترام الحقوق الأساسية».

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