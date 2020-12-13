«فرانس برس»: الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد يتدخل في سوق السندات

مقر الاحتياطي الفدرالي الأميركي «المصرف المركزي» في نيويورك. (أرشيفية: الإنترنت)

يصدر الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء المقبل توقعاته حول وضع الاقتصاد الأميركي، بعد يومين على بدء حملة تلقيح أولى ضد فيروس «كورونا المستجد» في الولايات المتحدة، وقد يتدخل في سوق السندات لتجنب ارتفاع نسب الفائدة على المدى الطويل، وقد يعمد المصرف المركزي الأميركي في اجتماعه الأخير خلال 2020 يومي الثلاثاء والأربعاء إلى مساعدة الاقتصاد الذي يعاني كثيرا، كما سبق وووعد مرات عدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت كاثي بوستجانكيتش من «أكسفورد إيكونوميكس» إنه «في حين تتباطأ دينامية الاقتصاد وترتفع الإصابات بكوفيد-19 نظن أن القيمين على السياسة النقدية سيعززون إجراءات دعم الاقتصاد، إلى حين تتوافر اللقاحات بشكل واسع».

ويسمح توافر اللقاحات بالأمل بمخرج من الأزمة الصحية، لكن تحقيق المناعة الجماعية يحتاج إلى أشهر، فيما يتوقع أن يكون الوضع صعبا جدا خلال الشتاء، فالإصابات بـ«كوفيد-19» تسجل مستويات غير مسبوقة في الولايات المتحدة، فيما المساعدة المالية الضرورية للسماح للأسر والشركات بالاستمرار تتأخر بسبب غياب الاتفاق بين أعضاء الكونغرس على خطة دعم.

الاحتياطي الفدرالي يوفر دعما نقديا

وتوقعت كاثي بوستاجانكيتش أن يمدد «الاحتياطي الفدرالي مهل استحقاق سندات الخزينة لتوفير دعم نقدي أكبر»، والاحتفاظ بهذه السندات لفترة أطول يسمح بالمحافظة على نسبة فائدة منخفضة. وهو تحرك إضافي يسمح بالتحرك على المدى الأطول مقارنة مع خفض نسب الفائدة الذي لجأ إليه الاحتياطي الفدرالي الأميركي سريعا في مارس الماضي عندما تفشى الوباء في البلاد.

وقد خفض المصرف المركزي الأميركي يومها الفائدة بنسب تراوحت بين صفر و0.25، وأكد أنه سيحافظ عليها عند هذا المستوى طالما استدعى الوضع ذلك. ويرجح أن يكون ذلك لسنوات عدة، وتحدد هذه النسب كلفة القروض التي توفرها المصارف التجارية إلى زبائنها دعما للاستهلاك.

وقال ديفيد ويسيل خبير الاقتصاد في «بروكينغز إنستيتوشن»: «يتمثل الهدف الرئيسي للاحتياطي الفدرالي في ضمان إدراك الأسواق أنه لا يريد أن تؤدي سوق السندات إلى ارتفاع في نسب الفائدة على المدى الطويل».

وخلال اجتماعهم الأخير في نوفمبر غداة الانتخابات الرئاسية الأميركية، أعرب أعضاء اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي عن نيتهم زيادة مشتريات سندات الخزينة والمنتجات المالية المرتبطة بقروض عقارية، ويلجأ الاحتياطي الفدرالي بكثافة إلى ذلك منذ انتشار الجائحة في مارس لحث المصارف على الاستمرار بالإقراض رغم مخاطر عدم السداد، والاقتراض فيما بينها.

الاحتياطي الفدرالي يذكر المستثمرين

وقال المحلل كارل هايلين من «إل بي بي دبليو»: «المتعاملون بالسندات يركزون على احتمال تمديد (الاحتياطي الفدرالي) للاستحقاق الوسطي، من عدمه»، ورأى أن الاجتماع «سيشكل تذكيرا للمستثمرين بأن الاحتياطي الفدرالي والمصارف المركزية الكبيرة الأخرى قادرة على توفير مزيد من الدعم إذا اقتضى الأمر»، وكان المصرف المركزي الأوروبي عزز قبل أسبوع دعمه لاقتصاد منطقة اليورو من خلال توسيع برنامج شراء الديون الخاصة والعامة.

ويجتمع القيمون على السياسة النقدية الأميركية في حين يعتمد 19 مليون أميركي فقدوا عملهم أو مصدر عائداتهم، على مخصصات البطالة ومساعدات الحكومة الفدرالية، إلا أن جزءا كبيرا منهم قد يجد نفسه من دون أي مورد غداة عيد الميلاد مع انتهاء صلاحية هذه التدابير.

وشدد الرئيس المنتخب جو بايدن الذي يتسلم مهامه رسميا في 20 يناير العام المقبل، على ضرورة التحرك بسرعة وتعهد أن تكون خطة إنعاش واسعة أولوية في برنامج جانيت يلين وزيرة الخزانة المعنية، التي كانت سابقا رئيسة للاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وقد سجل إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد عالمي انكماشا نسبته 5% في الربع الأول من السنة الراهنة، وانهيارا غير مسبوق بلغ 31.4% في الربع الثاني على سنة قبل أن ينتعش بنسبة غير مسبوقة بلغت 33.1% في الربع الثالث.