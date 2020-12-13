انعدام الثقة بحكومة البرازيل يعيق اتفاقا تجاريا بين أوروبا ودول «ميركوسور»

كشف سفير الاتحاد الاوروبي لدى البرازيل أن انعدام ثقة التكتل بحكومة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يعيق ابرام اتفاق تجاري بين الاتحاد ومجموعة «ميركوسور» الاقتصادية الأميركية الجنوبية.
ومن شأن المصادقة على مسودة الاتفاق بين التكتل الأوروبي والمجموعة، التي تم التوافق عليها مبدئيا العام الماضي بعد مفاوضات استمرت عقدين، أن تخلق سوقا هائلة تضم أكثر من 750 مليون نسمة؛ لكن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أوقفوا عملية المصادقة بسبب مخاوف متعلقة بعدم التزام البرازيل بحماية غابة الأمازون، وفق وكالة «فرانس برس».
انعدام الثقة بسبب القضايا البيئية
وأقر سفير الاتحاد لدى برازيليا الإسباني إغناسيو يبانيز روبيو في مقابلة نُشرت أمس السبت على موقع «كونغرسو ام فوكو» البرازيلي بوجود «انعدام ثقة». وقال: «منذ مدة ونحن نعرب عن قلقنا (بشأن القضايا البيئية) للحكومة البرازيلية».
وأشار إلى تصريح نائب رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس الذي قال فيه: «في حال لم نقم بإعادة بناء الثقة مع الحكومة البرازيلية حول هذه النقطة، فسيكون من الصعب جدا المضي قدما».
ويواجه بولسونارو اليميني المتطرف والمشكك بالتغير المناخي انتقادات دولية بشأن تصاعد إزالة الغابات في عهده؛ فقد ازداد معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية بنسبة 9.5 % في العام الذي ينتهي في شهر أغسطس، وهو الأعلى منذ 12 عاما، ما تسبب بتدمير مساحة أكبر من دولة جامايكا، وفقا لأرقام الحكومة البرازيلية.
وأبدت دول عدة في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وألمانيا تحفظات حول اتمام الاتفاق مع مجموعة «ميركوسور»، التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مخاوف بيئية.
مخاوف من زيادة إزالة الغابات
وتوصل تقرير أعد بتكليف من الحكومة الفرنسية في وقت سابق من العام الجاري إلى أن الاتفاق سيؤدي الى زيادة في إنتاج لحوم البقر في أميركا الجنوبية والى زيادة في إزالة الغابات بنسبة 25%.
وردت حكومة بولسونارو بالقول بأن التقرير يظهر المصالح الحمائية الفرنسية. وسرت تكهنات مؤخرا بأن الطرفين قد يعيدان فتح المفاوضات في محاولة لإيجاد حل وسط مقبول.
لكن يبانيز قال إن ما سيكون جيدا بالنسبة للبرازيل هو «تقديم التزام سياسي الى أوروبا لمعالجة انعدام الثقة بأداء الحكومة البرازيلية، فالاتفاق بحد ذاته جيد جدا، ولا حاجة لاعادة فتحه».