أسترازينيكا البريطانية لصناعة الأدوية تخطط لشراء أليكسيون الأمريكية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 10:07 مساء
مقر مجموعة «أسترازينيكا» للأدوية. (الإنترنت)

تسعى شركة تصنيع الأدوية البريطانية أسترازينيكا إلى الاستحواذ على منافستها الأمريكية أليكسيون بمبلغ 39 مليار دولار أمريكي، وفقًا لما أعلنته الشركتان اليوم السبت، في كل من كامبريدج وبوسطن.

وتسعى أسترازينيكا لدفع 175 دولارًا لكل سهم من أسهم أليكسيون وحصول  مساهمي أليكسيون على الثمن نقدًا أو في صورة أسهم.

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ووافق مجلس إدارة كلا الطرفين على عملية الاستحواذ، حيث تعتزم أسترازينيكا الاستفادة من هذه الصفقة للتوسع في إنتاج أدوية الأمراض النادرة التي تخصصت فيها شركة أليكسيون.

وتبلغ قيمة حجم التداول في الشركة الأمريكية حاليًا حوالي خمسة مليارات دولار.

ولم توافق السلطات التنظيمية بعد على الصفقة التي من المتوقع أن توقع في الربع الثالث من العام المقبل.

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