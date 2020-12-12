إيطاليا تقر مشروع قانون للمصادقة على النظام الأساسي لمنتدى غاز شرق المتوسط

رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي (أرشيفية: الإنترنت)

أقرت الحكومة الإيطالية مشروع قانون للمصادقة على النظام الأساسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم عدة دول من بينها مصر والأردن.

ووافق مجلس الوزراء الإيطالي على مشروع القانون بناء على اقتراح من وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو، حسبما ذكرت وكالة «آكي» الإيطالية، الجمعة.



وسيعمل منتدى غاز شرق المتوسط كـ«منصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتي ستؤدي لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها، دون أي نوع من السلطة الملزمة على الدول الأعضاء»، حسب نص القانون.



كما يسعى المنتدى إلى جني أقصى فائدة اقتصادية من حقول الغاز الحالية وزيادة الصادرات من خلال إدارة أكثر كفاءة للبنى التحتية القائمة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة.



ووفي سبتمبر الماضي، شهدت القاهرة عقد لقاء افتراضي للدول المؤسسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وجرى خلاله الإعلان الرسمي عن الميثاق الخاص بالمنتدى، الذي يضم في عضويته «مصر وإيطاليا وقبرص واليونان وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية».