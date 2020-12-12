استئناف العمل ببناء خط أنابيب «نورد ستريم 2» لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا

لافتة موجهة نحو خط غاز «نورد ستريم 2» في لوبمين في شرق ألمانيا، 7 سبتمبر 2020. (فرانس برس)