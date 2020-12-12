استئناف العمل ببناء خط أنابيب «نورد ستريم 2» لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 09:05 صباحا
لافتة موجهة نحو خط غاز «نورد ستريم 2» في لوبمين في شرق ألمانيا، 7 سبتمبر 2020. (فرانس برس)

استؤنف العمل ببناء خط أنابيب «نورد ستريم 2» المثير للجدل أمس الجمعة، وهو الخط الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وفق ما أعلن مديرو المشروع، على الرغم من احتجاجات الولايات المتحدة.

وتم تعليق العمل بالمشروع الذي تبلغ كلفته نحو 10 مليارات يورو لنحو عام بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات أواخر 2019 على الشركات العاملة فيه تشمل تهديد أصولها وحظر التأشيرات على موظفيها، وفق وكالة «فرانس برس».

وطالما انتقدت إدارة ترامب ألمانيا ودولا أوروبية أخرى لاعتمادها على موارد الطاقة الروسية، ووصف الرئيس الأميركي ذات مرة أكبر اقتصاد في أوروبا بأنه «أسير لروسيا».

تحذير بحري
وأمس الجمعة نشرت سلطة الممرات المائية والشحن الألمانية تعميما تحذر فيه السفن من الإبحار في المنطقة التي يجري العمل فيها على بناء الكيلومترات الأخيرة المتبقية من الأنبوب في بحر البلطيق.

وأشارت الإدارة الألمانية إلى ضرورة تجنب هذه المنطقة حتى 31 ديسمبر 2020، مؤكدة أن الرسو والصيد ليس مسموحا في المنطقة المقرر أن تمر الأنابيب فيها.

وتأكيدا لاستئناف أعمال البناء، ذكر بيان لـ«نورد ستريم 2» (السيل الشمالي 2) أن «سفينة فورتونا المخصصة لبناء الأنابيب ستمد قسما بطول 2.6 كيلومتر في المنطقة الاقتصادية الخالصة الألمانية على عمق أقل من 30 مترا».

وإلى جانب عملاق الطاقة الروسي غازبروم الذي يمتلك حصة رئيسية في «نورد ستريم 2»، فإن اتحاد الشركات الدولي المشارك في المشروع يضم مجموعتي «وينترشال» و«يونيبر» الألمانيتين والعملاق الهولندي - البريطاني «شل» و«إنجي» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية.

وأدى الإعلان عن استئناف العمل في «نورد سترم 2» إلى ارتفاع في أسعار أسهم غازبروم في بورصة موسكو بلغ 3.5%. وتمسكت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالمشروع على الرغم من الانتقادات الشديدة التي واجهها داخل المانيا وخارجها.

معارضة أوروبية وأميركية
وإلى جانب الولايات المتحدة، تعارض بولندا وأوكرانيا ودول البلطيق بشدة خط الأنابيب، خشية أن يزيد ذلك اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية، التي يمكن أن تستخدمها موسكو لاحقا لممارسة الضغوط السياسية.

وبعد تسميم المعارض الروسي ألكسي نافالني في وقت سابق هذا العام، سرت تكهنات باحتمال وقف ألمانيا المشروع؛ لكن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حادث التسميم ظلت بعيدة عن مشروع خط الأنابيب.

وخلال العام 2001 جرى افتتاح «نورد ستريم 1» الذي يمتد بمحاذاة الخط الثاني الذي يتم إنشاؤه الآن.

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