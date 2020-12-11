بنك إنجلترا يؤكد متانة المصارف البريطانية لكنه يحذر من «اضطرابات» محتملة بعد بريكست

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 09:41 مساء
مقر بنك إنجلترا المركزي. (الإنترنت)

أكد بنك إنجلترا الجمعة، أن المصارف البريطانية قادرة على الصمود أمام المخاطر المشتركة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء كوفيد -19، لكن من المحتمل أن تحدث «اضطرابات» في الخدمات المالية بعد الفترة الانتقالية.

وفي تقرير عن استقرار النظام المالي، رأى بنك إنجلترا أن «المصارف البريطانية الرئيسية القادرة على امتصاص خسائر بقيمة مئتي مليار جنيه إسترليني (219 مليار يورو)، مع العلم أن التوقعات الاقتصادية الحالية أقل حدة بكثير» من هذا السيناريو.

وتابع أنه إذا تم احتواء «معظم المخاطر التي يواجهها الاستقرار المالي البريطاني»، تمهيدا للفترة الانتقالية ما بعد بريكست، فقد ترافقها «تقلبات في السوق واضطرابات في الخدمات المالية»، وفق وكالة فرانس برس..

وتسود أجواء تشاؤم في مفاوضات بريكست بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال عشاء عاصف في بروكسل، عن مهلة تنتهي الأحد لاتخاذ قرار بشأن مواصلة المحادثات أو وقفها.

وتعهد جونسون الخميس، ببذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، لكنه طلب من حكومته الاستعداد لخروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

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