جونسون: فرص عدم التوصل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست «مرجحة جدا»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، (الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، أن فرص إبرام بريطانيا اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، لمرحلة ما بعد بريكست تتلاشى على ما يبدو، مع قرب انتهاء مهلة اتخاذ قرار بشأن مواصلة المحادثات.

وقال جونسون إنه لم يلمس «عرضا كبيرا، تعديلا كبيرا» في مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن الصيد وقواعد التنافس العادل، ما يجعل نتيجة عدم التوصل لاتفاق «مرجحة جدا» وهو ما يحتم على بريطانيا إجراء التعاملات بناء على قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني «نواصل التسلح بالأمل».

وبعد تصريحات جونسون، سجل الجنيه الاسترليني الجمعة مزيدا من الخسائر وتراجع بأكثر من 1% مقابل الدولار.

وتراجع الجنيه 1.2% ليبلغ 1.3135 مقابل الدولار، في أدنى مستوى له منذ منتصف نوفمبر، فيما ارتفع اليورو بنحو 1% ليسجل 92.20 بنس، في أعلى مستوى له منذ سبتمبر.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عبرت أيضا أمام قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة، عن موقف متشائم، قائلة إن الأمل في التوصل إلى اتفاق مع لندن بشأن العلاقات التجارية المستقبلية «ضعيف»، حسبما ذكر عدد من المشاركين لوكالة فرانس برس.

وقالت فون دير لايين في بروكسل إن «احتمال عدم التوصل إلى اتفاق أكبر من احتمال التوصل إليه».

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، تصف لقاءها على العشاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل اجتماع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في القمة في بروكسل.

وكان جونسون نفسه صرح الخميس، أن هناك «احتمالا كبيرا» لفشل المفاوضات.

والتقى جونسون وفون دير لايين على عشاء الأربعاء، في بروكسل في محاولة لتحريك الوضع، وافترقا من دون إيجاد أي أرضية مشتركة وحددا مهلة تنتهي الأحد لاتخاذ قرار بشأن «مستقبل» المفاوضات.