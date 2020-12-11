قلق روسي من ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية مع اقتراب الاحتفالات بالعام الجديد

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين (أرشيفية: الإنترنت)

عبر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الخميس، عن قلقه بشأن الزيادة الحادة في أسعار بعض المنتجات الأساسية، وأوعز للحكومة بأن تقدم له بحلول صباح الإثنين، إجراءات لتنظيمها.

ووفقًا لوكالة الإحصاء «روستات»، ارتفعت أسعار التجزئة لبعض المنتجات الغذائية بشكل حاد بين يناير ونوفمبر، مثل السكر (+ 70%) والمعكرونة (+ 10%) وزيت عباد الشمس (+ 24%) على ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الوزراء مخاطبا أعضاء الحكومة في تصريحات متلفزة «هذا موضوع حساس للغاية بالنسبة للناس. في سياق انخفاض الدخل، إنه ببساطة غير مقبول».

وأشار إلى مناقشته الموضوع مع الرئيس فلاديمير بوتين، الأربعاء، وعقده اجتماعا وزاريا بهذا الخصوص مساء الخميس، أصدر خلاله تعليمات للحكومة بإعداد إجراءات لضبط الأسعار بحلول الإثنين.

وقال ميشوستين إن «الاحتفالات بالعام الجديد مقبلة ومن المهم للغاية أن يتمكن الناس من شراء الطعام الذي يحتاجونه، وألا يحرموا أنفسهم»، كما وجّه نداء إلى المصنّعين ورؤساء سلاسل التوزيع والمصدّرين بضرورة «عدم استغلال الناس»، وقال «في ظل الوضع الصعب الحالي، هذا غير مقبول. من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة وتنظيم الأسعار».