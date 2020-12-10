هبوط الليرة التركية بعد أنباء عن عقوبات أميركية

أوراق نقدية من الليرة التركية. (أرشيفية: رويترز)

واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار في المعاملات المتأخرة، الخميس، بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية «إس-400».

وذكرت وكالة «رويترز» أن الليرة هبطت إلى 7.9290 أمام العملة الأميركية وسجلت 7.9175 في الساعة 18:22 بتوقيت غرينتش، منخفضة 1.25% عن إغلاق أمس الأربعاء.

وقالت مصادر مطلعة، الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على تركيا بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي «S-400» من روسيا. ونقلت «رويترز» عن أربعة مصادر من بينها مسؤولان أميركيان، أن هذه الخطوة التي طال الحديث عنها، والتي ينتظر أن تعقد علاقات أنقرة بالإدارة الأميركية المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن، يمكن أن يعلن عنها في أي لحظة.

وذكرت مصادر أن العقوبات ستستهدف رئاسة تركيا للصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل دمير. وتعتبر الولايات المتحدة أن حصول تركيا على هذه المنظومة من روسيا لا يتوافق مع أنظمة الدفاع لحلف شمال الأطلسي المناهض لموسكو وتركيا عضو فيه.

ويمكن للإدارة الأميركية أن «تفرض على أنقرة عقوبات اقتصادية بموجب قانون أقرّه الكونغرس بشبه إجماع في 2017 لمواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات».