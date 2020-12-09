«واتساب» تضيف خاصية «عربات التسوق» للتبضع عبر التطبيق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 11:32 صباحا
واتساب ضمن تطبيقات جوجل, (الإنترنت)

أعلنت خدمة المراسلة «واتساب» التابعة لـ«فيسبوك»، الثلاثاء، إدخال خاصية جديدة لعربات التسوق تتيح للمستخدمين ابتياع حاجياتهم من خلال التطبيق.

وأوضحت «واتساب» عبر مدونة للإعلان عن الميزة الجديدة المتوافرة في العالم أجمع «مع عربات التسوق هذه، يمكن للأشخاص تصفح كتيبات للبيع واختيار منتجات عدة وإرسال طلبياتهم على شكل رسالة واحدة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت «هذا يحصل في الوقت المناسب خلال موسم الأعياد. نتمنى لكم تسوقا ممتعا عبر واتساب».

ومع هذه الخاصية الجديدة، تسعى «واتساب» إلى جذب التجار والشركات إلى تطبيقها «واتساب بيزنس»، الذي يضم 50 مليون حساب لأصحاب مصالح تجارية، بهدف إدارة الطلبيات الواردة لهم وعمليات التواصل مع الزبائن.

كذلك تسعى الخدمة إلى تشجيع مستخدميها البالغ عددهم 1.5 مليار حول العالم على التسوق عبر منصتها.

ويشكل تطوير التجارة عبر خدمة المراسلة تحديا أساسيا لـ«واتساب»، التي لا تحقق أرباحا كبيرة من الإعلانات رغم انتشارها الواسع. كذلك تفتقر الشبكة إلى خدمة مدمجة للدفع الإلكتروني.

وفي الأسبوع الماضي، خاضت «واتساب» غمار الدفع عبر الأجهزة المحمولة في السوق الهندية الواعدة للغاية، لتدخل منافسة مع مجموعات عملاقة مثل «غوغل» و«علي بابا».

وأعلنت إطلاق «واتساب باي» في الهند، أكبر أسواقها مع نحو 400 مليون مستخدم.

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