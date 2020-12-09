أسعار النفط تتراجع مع «قفزة مفاجئة» في المخزونات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 08:54 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد «قفزة غير متوقعة» في مخزونات النفط الأميركية، واستمرار المخاوف بشأن قلة الطلب على الوقود، لكن الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس «كورونا» المستجد، عززت تفاؤل المستثمرين، مما حد من الخسائر.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.4% إلى 48.66 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 5 سنتات في اليوم السابق، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3% إلى 45.45 دولار بعد أن فقدت 16 سنتا أمس الثلاثاء، حسب وكالة «فرانس برس».

قال معهد البترول الأمريكي، أمس، إن مخزونات النفط الخام و«البنزين» ونواتج التقطير الأمريكية ارتفعت بشكل حاد الأسبوع الماضي، مع قفز مخزونات الخام بمقدار 1.14 مليون برميل. ومن المقرر صدور بيانات النفط الرسمية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم.

وصرح كبير المحللين في «صنوارد تريدنج» تشيوكي تشين، بأن الزيادة في المخزونات الأميركية زادت الشعور بالحذر بين المستثمرين، ودفعتهم إلى فك المراكز الطويلة قبل صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة، معقبا: «لكن الأخبار الأكثر إشراقًا بشأن التقدم في تطوير اللقاحات والآمال في التحفيز الاقتصادي الأمريكي من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن أبقت معنويات السوق العامة متفائلة»، وتوقع أن يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 50 دولارًا للبرميل في وقت لاحق من هذا الشهر.

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